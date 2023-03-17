МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к евро немного ускорил темпы снижения в пятницу вечером после выхода данных о промышленном производстве в США и о потребительских настроениях в стране, свидетельствуют данные торгов. СМИ: в Белоруссии призвали создать для банков в СНГ систему взамен SWIFT

По состоянию на 18.37 мск курс евро к доллару растет до 1,0641 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0605 доллара. До выхода данных о промпроизводстве, в районе 16.10 мск, евро дорожал до 1,0625 доллара.

Курс доллара к иене по состоянию на 18.37 опускается до 132,07 иены со 133,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,27%, до 104,14 пункта.

В пятницу валютные инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, объем промышленного производства в стране в феврале остался на уровне января при ожидаемом его росте. А индекс потребительских настроений в США, согласно предварительной оценке, в марте неожиданно снизился — до 63,4 пункта.

На следующей неделе, 21 и 22 марта пройдет заседание Федрезерва США. По данным CME Group, более 70% опрошенных прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%. Кроме решения о ключевой ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.