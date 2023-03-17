МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 77,06 рубля и 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Набиуллина сравнила риски российских и американских банков

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 66 копеек, до 77,06 рубля, юаня — на 10 копеек, до 11,19 рубля, евро — на 82 копейки, до 82 рублей ровно.

Доллар за неделю повысился на 96 копеек, юань – на 22 копейки, евро — на 1 рубль.