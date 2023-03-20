МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника переходит к снижению против доллара, теряет к евро и прибавляет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 77,10 рубля, европейской — до 82,10 рубля, китайской — снижается до 11,18 рубля. Названы факторы, которые будут давить на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 4 копейки, до 77,10 рубля, евро — на 10 копеек, до 82,10 рубля, юань теряет 1 копейку, до 11,18 рубля.

Минутами ранее доллар максимально дешевел до 76,95 рубля.