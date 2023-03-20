МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В понедельник австралийский и новозеландский доллары развернулись вниз в результате ослабления оптимизма инвесторов по поводу помощи Credit Suisse и согласованных действий центральных банков, направленных на восстановление доверия к финансовой системе. В то же время цена на облигации выросли. Названы факторы, которые будут давить на курс рубля

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,1%, по 0,6692. Ранее в понедельник она поднималась на 0,6%, до 0,6743, при поддержке продаж валюты-убежища японской иены, спровоцированных новостями о покупке банком UBS проблемного Credit Suisse. Теперь поддержка пары находится на скользящей средней за 14 дней, расположенной на 0,6670.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,2%, до 0,6255, ранее поднявшись до одномесячного максимума 0,6309. Поддержка этой пары также находится на скользящей средней за 14 дней, проходящей на 0,6193.

Центральный банки, включая ФРС, ЕЦБ и Банк Японии, в воскресенье пообещали усилить поддержку уровней ликвидности в финансовой системе.

По словам аналитика IG Group Тони Сикамора, покупка Credit Suisse банком UBS поддержит европейскую банковскую систему, но в банковской системе США остаются нерешенные проблемы.

"Регуляторы действовали быстро и решительно, чтобы восстановить ликвидность и доверие, но трещины остались, а рынки умеют находить трещины", — сказал Сикамор.

В пятницу центральный банк Китая впервые в этом году объявил о понижении норм резервирования капитала коммерческими банками, чтобы поддержать восстановление экономики, но это решение не обеспечило австралийскому доллару сильной поддержки. Раскрыто, в каком случае США осмелятся отказаться от доллара

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Кристофер Кент сказал в понедельник, что стресс в мировой банковской системе в основном распространился лишь на небольшое число плохо управлявшихся банков, а при определении денежно-кредитной политики РБА он является лишь одним из многих факторов.

По мнению рынков, кризис в мировой банковской системе означает, что продолжавшийся десять месяцев цикл ужесточения политики РБА уже в основном завершен. Они даже учитывают в котировках понижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов к концу этого года.

Доходность трехлетних облигаций Австралии снизилась на 14 базисных пунктов, до 2,877%, приблизившись к минимуму за восемь месяцев 2,815%. Доходность десятилетнего долга снизилась на 10,5 базисного пункта, до 3,301%.