МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник утром снижается по отношению к евро и несколько растет к иене, в то время как в целом инвесторы осторожны и ждут, когда "все уляжется" в банковской сфере, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Названы факторы, которые будут давить на курс рубля

По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару растет до 1,0673 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, курс доллара к иене поднимается до 131,82 иены со 131,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 103,83 пункта.

Трейдеры проявляют осторожность, так как в банковском секторе сохраняется неопределенность. Ранее в марте закрылись несколько банков в США, в связи с чем власти страны объявили о "мерах поддержки". Беспокойство перекинулось и в Европу, где сильнее всего был затронут крупный швейцарский банк Credit Suisse.

В воскресенье швейцарский центробанк объявил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). При этом власти страны предоставили UBS гарантию в размере 9 миллиардов франков на покрытие потенциальных убытков в связи с этим. Бренд Credit Suisse продолжит существовать до закрытия сделки с UBS

"Инвесторы ждут, когда в банковской истории все уляжется, прежде чем предпринимать решительные действия", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Также на днях будут объявлены итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и британского центробанка — в среду и четверг соответственно. По данным CME Group, около 60% аналитиков ждут повышения учётной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта, как это было и в феврале, с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых, а остальные допускают отсутствие изменения. В Британии рынки ожидают повышения ставки рефинансирования до 4,25% с 4%.