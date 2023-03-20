МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рубль утром равномерно теряет позиции к доллару, юаню и евро в условиях обновления рынком нефти минимумов с декабря 2021 года, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Названы факторы, которые будут давить на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск повышался на 52 копейки, до 77,58 рубля, евро — на 63 копейки, до 82,63 рубля, юань – на 9 копеек, до 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи.

При этом доллар растет к рублю на 0,7%, евро – на 0,8%, юань – также на 0,8%. Стоимость нефти марки Brent падает на 2,6%, до 71,1 доллара за баррель.

Ослабление рубля вызывает тревогу, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"В пятницу курс доллара преодолел техническое сопротивление росту на отметке 76,5 рубля. Если сегодня не произойдет его отката ниже этого уровня, впереди замаячит новая цель роста – 80 рублей за доллар. На поддержку рубля со стороны налогового мартовского периода особенно рассчитывать не стоит, в последние месяцы крупные экспортеры стараются плавно распределить продажу валюты по месяцу", — добавляет он. Нота Си и дешевеющие банкноты

С одной стороны, на текущей неделе поддержку рублю будет оказывать активизация продаж валюты экспортерами на рынке перед налоговыми выплатами, с другой стороны, складывающаяся пессимистичная картина на нефтяном рынке будет сдерживать рубль от заметного укрепления, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Мы полагаем, что определяющим событием недели для курса доллара к рублю выступит заседание ФРС в среду, на котором регулятор может удивить рынок (смягчением риторики). Считаем, что на неделе курс доллара сможет откатиться в более привычный диапазон 74-76 рублей", — добавляет он.