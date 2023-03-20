МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник днем снижается по отношению к евро и иене в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Юань опустился на решении Народного банка Китая по резервам

По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару растет до 1,0696 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, курс доллара к иене опускается до 131,35 иены со 131,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,12%, до 103,59 пункта.

В среду вечером ожидает публикация решения по монетарной политике ФРС США. По данным CME Group, 64% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 36% аналитиков ожидают сохранения процентной ставки на прежнем уровне.

Инвесторы полагают, что регулятор будет действовать более "мягко" после краха нескольких банков США, поскольку риски рецессии экономики растут.