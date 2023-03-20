ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — ПРАЙМ. Курс израильского шекеля упал до четырехлетнего минимума по отношению к доллару, а банковский фондовый индекс Тель-Авивской биржи опустился на 1,1% в понедельник утром, сообщает израильское издание Haaretz. JP Morgan предупредил о растущих рисках инвестиций в Израиль

Согласно информации издания, израильский шекель ослаб до самого низкого уровня за четыре года по отношению к доллару: обменный курс доллара к шекелю пересек уровень 3,7 впервые с 2019 года.

Торги израильских акций также начались в понедельник в Тель-Авиве со снижением, в то время как банковский индекс начал день с падения на 1,1%, на фоне неугасающей полемики вокруг предложенной израильским правительством судебной реформы оценивает Haaretz.

В понедельник утром израильское правительство объявило, что продолжит проведение судебной реформы, спровоцировавшей десять недель многотысячных протестов в стране.