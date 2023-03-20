МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник днем компенсировал утреннее падение против доллара и юаня, но теряет к евро на фоне роста европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. Доллар дешевеет перед итогами заседания ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск снижался на 31 копейку, до 76,75 рубля, евро повышался на 17 копеек, до 82,17 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 5 копеек, до 11,14 рубля, а объем торгов ими составлял 90,6 миллиарда рублей против 43,4 миллиарда по евро и 59,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,4%, юань – на 0,5%, евро повышался на 0,3%.

Ранее в понедельник доллар, евро и юань обновили максимумы с апреля прошлого года: около 77,76 рубля, 82,77 рубля и 11,3 рубля соответственно.

Рублевая цена нефти составляет около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в понедельник днем компенсировала утреннее падение к доллару и юаню и переходит к росту, однако евро пока дорожает на фоне укрепления на форексе против доллара – выше уровня 1,07.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,3% до 103,4 пункта.

Курс американской валюты в понедельник днем опускается в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы США. Есть вероятность, что решение и риторика финансового регулятора будет мягким после краха нескольких банков США, поскольку риски рецессии экономики возросли.

Дневное укрепление рубля совпало с сообщениями о прилете в Москву председателя КНР Си Цзиньпина с государственным визитом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоимость нефти к 15.49 мск снижалась на 0,5% до 72,6 доллара за баррель сорта Brent. Давление на нефтяные котировки сохраняется на фоне опасений рынков за перспективы спроса на топливо из-за рисков рецессии глобальной экономики.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 76–79,7 рубля, 81,5–83,5 рубля и 11–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

На прошлой неделе рубль ослабел к доллару на 1,3%, отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Снижение рубля происходило на фоне падения цен на нефть и роста спроса на низкорискованные активы. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс будет находиться в диапазоне 75-79 рублей за доллар", — добавляет он.