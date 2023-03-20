МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером ускорила темпы снижения по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет перед итогами заседания ФРС

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару растет до 1,0718 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0666 доллара, днем евро дорожал примерно до 1,068-1,069 доллара.

Курс доллара к иене на 18.28 мск опускается до 131,78 иены со 131,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 103,41 пункта.

На этой неделе валютные инвесторы будут оценивать итоги заседания Федрезерва США, которые планируется опубликовать в среду. По данным CME Group, более 70% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%. Кроме решения по ключевой ставке регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы.

"Повышение ставки на 25 базисных пунктов является наиболее вероятным исходом", — цитирует агентство Блумберг аналитика Principal Global Investors Симу Шах (Seema Shah).