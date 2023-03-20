МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к доллару и евро, при этом не изменился к юаню: американская валюта завершила торги на уровне 77,17 рубля, европейская — на 82,71 рубля, юань вернулся на уровень финала пятницы – к 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар ускорил снижение по отношению к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 11 копеек, до 77,17 рубля, евро – на 71 копейку, до 82,71 рубля, а юань остался на уровне 11,19 рубля.