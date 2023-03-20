МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль в понедельник снизился к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании решения ФРС по ставке, при этом не изменился к юаню: американская валюта завершила торги на уровне 77,17 рубля, европейская — на 82,71 рубля, юань вернулся на уровень финала пятницы – к 11,19 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль днем перешел к росту против доллара и юаня, но снижается к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 11 копеек, до 77,17 рубля, евро – на 71 копейку, до 82,71 рубля, а юань остался на уровне 11,19 рубля.

РУБЛЬ ВЫГЛЯДИТ НЕУВЕРЕННО

Рубль на старте недели продолжил выглядеть неуверенно, комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Пара доллар-рубль курсировала вокруг отметки 77. Российская валюта отыгрывает снижение нефтяных котировок, только за прошлую неделю составившее более 10%. Это усугубляет ситуацию с притоком валютной выручки, и без того ограниченным эффектом западных санкций и геополитическим дисконтом на продаваемое сырье", — говорит аналитик.

К текущему моменту стоимость майского фьючерса на нефть марти Brent корректируется вверх и поднимается на 0,96%, до 73,67 доллара за баррель.

Внешний банковский кризис почти не оказывает влияния на российскую валюту, но опосредованное давление осуществляется через дешевеющую нефть, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Однако есть и польза от кризиса, считает аналитик: золото на торгах в понедельник преодолевало планку в 2000 долларов за тройскую унцию. Если регуляторам ведущих стран придётся активно обеспечивать ликвидность банков, то это станет новым поводом для цикла роста цены золота, которое занимает существенную долю в международных резервах РФ, добавляет эксперт.

Нейтральное завершение прошлой, очень волатильной, недели на глобальном рынке акций прошло при дальнейшем обвале доходностей US Treasuries (американских казначейских облигаций – ред.) из-за пересмотра ожиданий по ставке ФРС, отмечает Дмитрий Полевой из "ЛокоИнвеста".

"Возвращаются страхи скорой рецессии и вопросы, что в таких условиях будет/должен делать ФРС на заседании в среду – продолжать бороться с инфляцией или притормозить и выбрать финстабильность? У инвесторов на рынке акций, оценивающих будущее довольно позитивно, и бондов, где рынок ждёт последние +25 б.п.,…мнения о будущем сильно различаются", — замечает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Стартующий на этой неделе очередной налоговый период в России может оказать рублю локальную поддержку, считает Владислав Силаев из УК "Велес-Капитал".

Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также полагает, что рубль может получить поддержку со стороны налогового периода, тем более что в марте объем налоговых выплат в бюджет и внебюджетные фонды ожидается на 60-70% выше, чем за предыдущий месяц.

По его оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 76,5-77,5 рубля.