МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника прибавляет к доллару и евро, но снижается к юаню: курс американской валюты к текущему моменту опускается до 77,11 рубля, европейской — до 82,63 рубля, китайской — повышается до 11,21 рубля. Рубль в понедельник потерял в стоимости к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 6 копеек — до 77,11 рубля, евро — на 8 копеек, до 82,63 рубля, юань — повышался на 2 копейки, до 11,21 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.