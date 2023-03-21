МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Доллар во вторник утром торгуется без единой динамики к иене и евро, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,0713 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 131,29 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 103,39 пункта.

Очередное двухдневное заседание ФРС проходит 21-22 марта. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Рынки будут ждать от него подсказок о дальнейших планах регулятора по монетарной политике с учетом ситуации в банковской сфере.

"Может ли ФРС действительно продолжить повышать ставки перед лицом банковского кризиса? В банковской системе продолжаются стрессы, которые будут только усиливаться с дальнейшим повышением ставок", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарий аналитика ACY Securities Клиффорда Беннетта (Clifford Bennett). Раскрыто, в каком случае США осмелятся отказаться от доллара

Американский регулятор с прошлого года повышает ключевую ставку на фоне высокой инфляции. Это усиливает опасения рецессии. По данным CME Group, 75,3% экспертов закладывают повышение ставки в среду на 25 базисных пунктов, как и в феврале, а 24,7% допускают сохранение ставки на текущей отметке в 4,5-4,75% годовых. Годовая инфляция в США по-прежнему остается заметно выше целевых 2%.

На следующий день после ФРС свое решение по ставке объявит Банк Англии. Эксперты прогнозируют, что британский регулятор повысит ключевую ставку до 4,25% с 4%.