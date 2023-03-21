МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился во вторник, в то время как рынки ждут решения ФРС по поводу ключевой процентной ставки. У инвесторов нет уверенности по поводу того, произойдет ли на этой неделе очередное повышение стоимости заимствований. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

Китайские банки в понедельник оставили без изменений ставки по однолетним и пятилетним кредитам для первоклассных заемщиков, но мнения аналитиков расходятся в отношении того, является ли это сигналом о завершении цикла снижения процентных ставок в Китае.

Некоторые банки, такие как UBS, по-прежнему ожидают, что Народный банк Китая будет придерживаться мягкой политики и до конца года опустит ставки на 10 базисных пунктов.

При таком сценарии процентные ставки в Китае будут еще больше отставать от ставок в США, и разница в доходности может оказать понижательное давление на юань.

"Если ликвидность в Китае будет оставаться на достаточном уровне, а ФРС США продолжит повышение ставок, то разница в доходности вырастет, что будет сдерживать рост юаня", — говорят в Mizuho Bank.

На спот-рынке пара доллар США/китайский юань открылась на уровне 6,8799 и к середине сессии торговалась по 6,8809.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,8763 против 6,8694 в понедельник.

На фоне опасений в отношении ликвидности в американском банковском секторе после краха Silicon Valley Bank повышается неопределенность относительно того, что предпримет ФРС на своем двухдневном заседании.

На рынке фьючерсов в котировках учитывается еще одно повышение на 25 базисных пунктов, прежде чем в июне начнется серия понижений.

Индикатор CME FedWatch указывает на то, что вероятность повышения ставки в среду составляет примерно 74%.

Индекс доллара США вырос до 103,344 против 103,281 на предыдущем закрытии. Пара доллар США/оффшорный юань торгуется по 6,8811.