МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Портфель депозитов розничных клиентов ВТБ в китайской валюте по итогам первого квартала, как ожидается, вырастет на 1 миллиард юаней — до 7,7 миллиарда, а по итогам года он удвоится, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Сбережения россиян в валюте достигли рекордных значений

"Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала в ВТБ вырастет на 1 миллиард юаней — до 7,7 миллиарда. С начала года прирост составит более 15%", — говорится в сообщении.

Как пояснила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, в 2022 году более 10 тысяч клиентов ВТБ воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. "По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 миллиард юаней, а в целом за год он удвоится", — отметила она.

Портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ также продолжает расти. За январь-февраль он вырос на 6% и достиг 3 триллионов рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% — до 3,44 триллиона. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 миллиардов рублей и достиг 5,25 триллиона.