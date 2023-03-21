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2023
https://1prime.ru/Forex/20230321/840137979.html
Банк России продал юаней на 5,5 миллиарда рублей с расчетами 20 марта
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Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 20 марта составил 5,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 21.03.2023
валюта, рынки, новости, россия, центробанк, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 20 марта составил 5,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.
Как сообщал Минфин, в период с 7 марта по 6 апреля это будут продажи валюты – суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день.