МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль утром повышается к доллару и евро, а также перешел к росту против юаня, следует из данных торгов. Названы факторы, которые будут давить на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск снижался на 33 копеек, до 76,84 рубля, евро — на 23 копейки, до 82,48 рубля, юань – на 2 копейки, до 11,17 рубля, хотя ранее во вторник максимально дорожал до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

Таким образом, доллар теряет 0,4%, евро – 0,3%, юань – 0,15%. Стоимость нефти марки Brent растет на 0,8%, до 74,4 доллара за баррель.

"Рубль в понедельник сбавил темпы ослабления, а во вторник немного прибавляет. В целом же российская валюта выглядит перепроданной, пора бы ей начать "тяжелеть", а курсу — пощупать на прочность отметку 76,5 рубля за доллар", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Раскрыто, в каком случае США осмелятся отказаться от доллара

Доллар может продолжить проторговывать диапазон 77-78 рублей на фоне находящихся под давлением нефтяных котировок, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В скором времени ожидаем активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что должно немного снять перепроданность рубля", — добавляет он.