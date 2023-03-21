МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль утром повышается к доллару и евро, а также перешел к росту против юаня, следует из данных торгов.

Монеты номиналом один рубль

Названы факторы, которые будут давить на курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск снижался на 33 копеек, до 76,84 рубля, евро — на 23 копейки, до 82,48 рубля, юань – на 2 копейки, до 11,17 рубля, хотя ранее во вторник максимально дорожал до 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

Таким образом, доллар теряет 0,4%, евро – 0,3%, юань – 0,15%. Стоимость нефти марки Brent растет на 0,8%, до 74,4 доллара за баррель.

"Рубль в понедельник сбавил темпы ослабления, а во вторник немного прибавляет. В целом же российская валюта выглядит перепроданной, пора бы ей начать "тяжелеть", а курсу — пощупать на прочность отметку 76,5 рубля за доллар", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Доллары США

Раскрыто, в каком случае США осмелятся отказаться от доллара

Доллар может продолжить проторговывать диапазон 77-78 рублей на фоне находящихся под давлением нефтяных котировок, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В скором времени ожидаем активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что должно немного снять перепроданность рубля", — добавляет он.