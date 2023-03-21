Доллар дешевеет к евро перед решением ФРС по ставке
Доллар во вторник дешевеет к евро перед решением ФРС по ставке
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается к евро в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск курс евро к доллару рос до 1,0774 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 132,2 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 103,16 пункта.
Внимание валютных инвесторов сосредоточено на предстоящем решении ФРС США по монетарной политике. Оно должно быть опубликовано 22 марта. Трейдеры полагают, что решение будет менее "ястребиным" в условиях проблем в банковской сфере.
По данным CME Group, 83,4% аналитиков полагают, что регулятор повысит вновь учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 16,6% ожидают сохранения ставки на текущем уровне.
Ужесточение монетарной политики поддерживает курс национальной валюты, а смягчение — ослабляет.
https://1prime.ru/Forex/20230321/840141698.html
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