МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается к евро в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. Доллар колеблется к иене и евро в ожидании новостей от ФРС

По состоянию на 14.22 мск курс евро к доллару рос до 1,0774 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 132,2 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 103,16 пункта.

Внимание валютных инвесторов сосредоточено на предстоящем решении ФРС США по монетарной политике. Оно должно быть опубликовано 22 марта. Трейдеры полагают, что решение будет менее "ястребиным" в условиях проблем в банковской сфере.

По данным CME Group, 83,4% аналитиков полагают, что регулятор повысит вновь учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 16,6% ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

Ужесточение монетарной политики поддерживает курс национальной валюты, а смягчение — ослабляет.