МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Британский фунт упал во вторник на фоне ослабления общей обеспокоенности инвесторов ситуацией в банковском секторе и переключения их внимания на политику процентных ставок ведущих центральных банков. На этой неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США и Банка Англии. Британский фунт вырос на оптимизме по поводу ситуации в банковском секторе

После тревожных для финансовых рынков нескольких недель акции европейских банков во вторник продолжили начатое в понедельник восстановление. Заявление UBS Group в воскресенье о намерении выкупить проблемный Credit Suisse при государственной поддержке умерило опасения относительно распространения кризиса на весь банковский сектор.

К 12.05 по Гринвичу пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,2%, до 1,22560. Фунт подешевел на 0,7% против евро. Пара евро/фунт торговалась по 0,87940.

Относительное спокойствие достигло также и валютных рынков, где трейдеры вновь сосредоточились на ожиданиях, связанных с процентными ставками, которые в последние дни резко менялись.

ФРС объявил решение по ставке в среду, а Банк Англии, Швейцарский национальный банк и центральный банк Норвегии — в четверг.

Утром во вторник рынки оценивали вероятность того, что Банк Англии оставит процентные ставки на прежнем уровне, в 44%, а вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов — в 56%.

Трейдеры также будут ждать выхода в среду данных по инфляции в Великобритании. Ожидается, что они укажут на ослабление ценового давления.

"Поступавшие в последнее время данные были неоднозначными, — говорит Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital. — Экономика демонстрирует более сильный рост, чем ожидалось, а на рынке труда сохраняется высокий спрос". При этом Коул отмечает, что рост заработков, судя по всему, замедляется, а инфляция в сфере услуг, вероятно, уже достигла пика.

"Конечно, нельзя забывать о непростых условиях на финансовом рынке, — добавляет он. — В целом, думаю, Банк Англии повысит процентные ставки, и это должно оказать поддержку фунту".

Василеос Гкионакис, валютный стратег-аналитик Citi, полагает, что Банк Англии оставит базовую ставку без изменений ввиду замедления инфляции и роста заработков. Напряженность, наблюдаемая в последние дни на рынке, "тоже должна способствовать такому решению", отметил он в аналитической записке во вторник.

"Мы думаем, что вероятности того, что ставки уже достигли пика, и того, что Банк Англии позднее повысит их еще один раз, примерно равны, — отмечает он. — Мы все же склоняемся к тому, что центральный банк уже закончил с ужесточением".