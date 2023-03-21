МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем повышается против доллара и юаня, отыгрывая дорожающую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль перешел к росту против юаня

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск снижался на 53 копейки, до 76,64 рубля, евро — на 13 копеек, до 82,58 рубля, юаня — терял 4 копейки, до 11,15 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 93,6 миллиарда рублей против 41,7 миллиарда по евро и 51,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – на 0,3%, евро – в пределах 0,1%.

Рублевая цена нефти составляет около 5,7 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДЕРЖКУ

Российская валюта во вторник днем растет к доллару и юаню и в меньшей степени – к евро – на фоне его укрепления на форексе против доллара – в направлении уровня 1,08. Ожидание более мягких, с точки зрения денежно-кредитной политики, решений ФРС США на этой неделе оказывает давление на доллар.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 103,1 пункта.

"Внешний фон для рубля в начале основной сессии улучшился: рынки акций перешли к поступательному росту, а немного позже нефть резко подорожала", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.23 мск росла на 0,9% до 74,5 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка нефтяным котировкам приходит от опасений, что признаки банковского кризиса могут негативно повлиять прежде всего на предложение сырья на рынке.

ПРОГНОЗЫ

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии: 75,5–79,7 рубля, 81,5–83,5 рубля и 11,0–11,3 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Несмотря на текущий отскок нефтяных цен вверх, они по-прежнему остаются недалеко от установленных на этой неделе многомесячных минимумов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Если нефтяным ценам не удастся вернуться на более высокие уровни, это будет создавать все большее давление на курс рубля из-за сокращения экспортной выручки", — добавляет он.