2023-03-21T17:28:00+03:00

2023-03-21T17:30:26+03:00

2023-03-21T17:28:00+03:00

2023

https://1prime.ru/Forex/20230321/840146320.html

Путин призвал поощрять практику расчетов России и Китая в нацвалютах

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https://россиясегодня.рф

необходимо и дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах, заявил президент Путин Российский лидер также выступил за использование юаня в торговле с... ПРАЙМ, 21.03.2023

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60