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2023
https://1prime.ru/Forex/20230321/840146320.html
Путин призвал поощрять практику расчетов России и Китая в нацвалютах
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необходимо и дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах, заявил президент Путин Российский лидер также выступил за использование юаня в торговле с... ПРАЙМ, 21.03.2023
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. необходимо и дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах, заявил президент Путин
Российский лидер также выступил за использование юаня в торговле с Латинской Америкой
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