МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Доллар США во вторник упал, а британский фунт стабилизировался, так как трейдеры думают, что напряженность в банковском секторе может удержать Федеральную резервную систему США и Банк Англии от масштабного или любого повышения процентных ставок позднее на этой неделе после рыночной волатильности, вызванной опасениями касаемо стабильности мировой банковской системы. Доллар дешевеет к евро перед решением ФРС по ставке

Индекс доллара упал на 0,232%, до 103,090. Пара фунт/доллар снизилась на 0,34%, до 1,2234.

На рынках видят 85%-ную вероятность повышения ставок ФРС на 25 б.п. по итогам заседания, посвященного денежно-кредитной политики в среду. Ожидается, что пик ставок будет достигнут примерно на 4,8%, тогда как еще пару недель назад ожидалось, что максимальное значение ставок составит 5,5%.

Доллар США отреагировал снижением на такие ожидания, хотя общая напряженность на финансовых рынках ограничила масштаб продаж.

Настроения на рынках неустойчивы, так как инвесторов беспокоят перспективы банковского сектора после того, как в понедельник акции американского кредитного банка First Republic обвалились на 50% ввиду опасений, что его снова потребуется спасать.

Пара евро/доллар торговалась с повышением на 0,52%, по 1,0775 на момент написания статьи.