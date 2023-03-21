МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару во вторник вечером, позитивная динамика наблюдается на рынке четвертую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро перед решением ФРС по ставке

По состоянию на 18.48 мск курс евро к доллару рос до 1,077 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0719 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 132,31 иены со 131,31 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 103,21 пункта.

Европейская валюта укрепляется к доллару четвертый день подряд, за это время евро вырос почти на 2%. К иене же американская валюта дорожает после двух дней снижения.

На этой неделе валютные инвесторы будут оценивать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Итоги двухдневного заседания регулятора будут опубликованы в среду, по данным CME Group, более 80% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов — до 4,75-5%.

"Наши экономисты ожидают, что ФРС последует примеру ЕЦБ и повысит ставки в соответствии с ожиданиями… будет сигнализировать о склонности к продолжению ужесточения политики", — цитирует портал MarketWatch аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).