МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам вторника вырос к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 76,66 рубля, европейская — на 82,6 рубля, китайская – на 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 51 копейку, до 76,66 рубля, евро – на 11 копеек, до 82,6 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,16 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230321/840148459.html
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