МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль по итогам вторника вырос к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 76,66 рубля, европейская — на 82,6 рубля, китайская – на 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар колеблется к иене и евро в ожидании новостей от ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 51 копейку, до 76,66 рубля, евро – на 11 копеек, до 82,6 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,16 рубля.