МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов вторника укрепился по отношению к доллару, юаню и евро на фоне роста цен на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль днем растет против доллара и юаня вслед за нефтью

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 51 копейку, до 76,66 рубля, юаня — на 3 копейки, до 11,16 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 82,6 рубля.

Объем торгов юанем составил 101,17 миллиарда рублей против 59,06 миллиарда по доллару и 49,25 миллиарда по евро.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent к 20.48 мск дорожал на 1,93% — до 75,22 доллара за баррель.

Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

"Во вторник цены на нефть продолжили восстановление и во второй половине дня пытались закрепиться выше 75 долларов за баррель марки Brent. Рубль воспользовался отскоком нефтяных котировок и большую часть дня торговался в плюсе", — сказал Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал".

Он также отметил, что даже если настроения на глобальном рынке продолжат улучшаться, а котировки нефти продолжат свой рост, то поддержка рублю может оказаться весьма сдержанной из-за действующих ограничений на российский экспорт.

Схожего с Кравченко мнения о причинах укрепления рубля придерживается и инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Среди факторов укрепления рубля во вторник он выделил рост цен на нефть, улучшение общерыночных настроений, а также приближение налогового периода, перед которым экспортеры начинают продавать валютную выручку.

"Поводом для укрепления (рубля – ред.) служит дальнейшее восстановление котировок нефти. Кроме того, поддержку рублю оказывает налоговый период, влияние которого усиливается в третьей декаде месяца. Также давление на рубль снижается на фоне визита главы КНР в Россию. Как минимум, это показывает, что РФ не находится в какой-либо изоляции или экономической блокаде", — подчеркнул Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям.

ПРОГНОЗЫ

"Завтра пройдет заседание ФРС, ожидается, что регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов… поэтому мы не прогнозируем принципиальных изменений позиций доллара на валютном рынке. По нашим оценкам, завтра пара доллар-рубль может пойти в направлении 76-77,5 рублей за доллар", — оценивает Бахтин.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию: 76–78 рублей, 81–83,5 рубля и 11–11,3 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.