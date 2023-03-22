МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды теряет против доллара и евро, юань стабилизируется: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 76,84 рубля, европейской — до 82,70 рубля, китайской — колеблется около 11,16 рубля. Рубль завершил торги вторника ростом к доллару, юаню и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышается на 18 копеек, до 76,84 рубля, евро — на 10 копеек, до 82,70 рубля, юань не меняется около 11,16 рубля.