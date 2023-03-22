Мосбиржа: курс рубля снижается к доллару до 76,84 и к евро - до 82,70
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды теряет против доллара и евро, юань стабилизируется: курс американской валюты к текущему моменту поднимается до 76,84 рубля, европейской — до 82,70 рубля, китайской — колеблется около 11,16 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышается на 18 копеек, до 76,84 рубля, евро — на 10 копеек, до 82,70 рубля, юань не меняется около 11,16 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230322/840151593.html
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