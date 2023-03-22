МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду утром в целом стабильна, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. США готовятся к пересмотру ставки: ждать ли худшего

По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0769 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0767 доллара. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 132,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 103,19 пункта.

Очередное двухдневное заседание Федрезерва завершается в среду. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. Рынки будут ожидать от него подсказок о дальнейших планах регулятора по монетарной политике с учетом рисков в банковской сфере.

"Пресс-конференция — это возможность для Джерома Пауэлла настроить посыл и переформировать рыночные ожидания… Ключевой момент, за которым нужно следить — насколько его тон будет отличаться от его недавних заявлений, которые действительно были "ястребиными", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика City Index Мэтью Симпсона (Matthew Simpson).

По данным CME Group, 86,4% аналитиков закладывают в марте повышение ставки ФРС февральскими темпами — на 25 базисных пунктов, а 13,6% — сохранение ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых. ФРС начала повышать ставку в прошлом году на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило опасения за экономику.