МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Китайский юань снизился против доллара США в среду, в то время как инвесторы ждут итогов заседания ФРС. Газ, нефть, юань: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,8715 против 6,8763 во вторник. На континентальном рынке пара открылась на 6,8746, а к моменту написания статьи поднялась до 6,8870.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ФРС, которое проходит на фоне последствий самых серьезных проблем в банковском секторе со времен финансового кризиса 2008 года. Решение по процентным ставкам будет обнародовано позднее в среду.

"Если ФРС неожиданно для рынков просигнализирует о склонности к более жесткой политике, появится возможность продавать доллар и хеджировать позиции в районе 6,9 юаня за доллар", — написали трейдеры одного из китайских банков клиентам.

Они ожидают, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов и на фоне нестабильности банковского сектора смягчит тон своих заявлений.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала во вторник, что сконцентрировалась на восстановлении доверия вкладчиков банков и не станет строить предположения об изменениях в регулировании.

"Председатель ФРС Джером Пауэлл, вероятно, прокомментирует заверения Йеллен о том, что регуляторы стоят на страже интересов вкладчики с незастрахованными депозитами и защитят банковский сектор", — считают аналитики DBS.

По словам аналитика Mizuho Bank Кена Чэуна, американские регуляторы готовы приять меры для обеспечения финансовой стабильности, а ФРС может сосредоточить усилия на борьбе с инфляцией.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 103,18 от уровня закрытия вторника 103,256. Пара доллар США/китайский юань торговалась по 6,886.