МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА в базовом сценарии прогнозирует среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году в диапазоне 71–78,4 рубля, в 2024 году – 70,8–79,8 рубля, в 2025 году — 72,4–83,4 рубля, следует из обновленного трехлетнего макроэкономического прогноза, подготовленного экспертами АКРА. США готовятся к пересмотру ставки: ждать ли худшего

Что касается альтернативных сценариев, то в оптимистичном варианте директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов и старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Елена Анисимова в 2023 году ожидают среднегодовой курс рубля к доллару в пределах 65,6–72,5 рубля, в 2024 году – 66,7–75,3 рубля, в 2025 году — 67–77 рублей.

По мнению аналитиков, такие диапазоны национальной валюты к доллару сложатся при ряде позитивных факторов. В их числе — восстановление объема добычи нефти за несколько месяцев после спада в марте 2023 года и реальный дисконт экспортируемой нефти к нефти марки Brent менее 25 долларов за баррель.

Кроме того, среди позитивных факторов — рост склонности к потреблению при удовлетворении дополнительного спроса в основном местными производителями, а также относительно быстрое восстановление инвестиционного импорта.

В пессимистичном сценарии макроэкономического прогноза среднегодовой курс в 2023 году может составить 76–84 рубля за доллар, в 2024 году – 81,9–92,3 рубля, а в 2025 году – 84,5–97,3 рубля.

Среди предпосылок негативного сценария аналитики называют возможную рецессию в нескольких крупных мировых экономиках, сокращение глобального спроса и цен на традиционные товары российского экспорта.

"Объемы добычи нефти и других природных ресурсов не восстанавливаются — спад к 2022 году составляет порядка 10%. Отсутствие роста склонности к потреблению. Отсутствие восстановления инвестиционного импорта под давлением вторичных санкций и роста транзакционных издержек", — перечисляют эксперты АКРА другие возможные причины негативного сценария.

В декабре прошлого года АКРА прогнозировало, что доллар в 2023 году будет стоить в среднем 72 рубля, а в 2024 году — 74,7 рубля.