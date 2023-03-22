МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в среду оказались под давлением, поскольку инвесторы вновь стали ожидать более значительного повышения процентных ставок в США и Европе, чтобы было обусловлено ослаблением опасений по поводу банковского сектора. Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась в районе 0,6684 после того, как накануне падала на 0,7%, до 0,6650, несмотря на возросшую склонность инвесторов к риску. Поддержка для пары расположена на отметке 0,6660, где находится скользящая средняя за 14 дней, тогда как скользящая средняя за 21 день на уровне 0,6692 играет роль сопротивления.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6189 после падения 0,8% во вторник, до 0,6168. Краткосрочная поддержка для пары находится около 0,6186.

Обе валюты также отметились существенным снижением против евро, поскольку доходность краткосрочных гособлигаций Германии во вторник продемонстрировала самый масштабный однодневный рост с 2008 года. Единая европейская валюта накануне выросла на 1,2% против австралийского доллара и на 1,3% против новозеландского доллара.

Попытки министра финансов США Джанет Йеллен успокоить инвесторов, судя по всему, увенчались успехом, ввиду чего акции банков во вторник резко выросли. Кроме того, в правительстве США обсуждают возможность повышения порога страхования вкладов, хотя никаких договоренностей по этому поводу пока не достигнуто.

"Вероятно, пока еще рано говорить, но динамика котировок за последние 48 часов однозначно сигнализирует об изменении настроя инвесторов, — сказал Родриго Катрил, старший валютный стратег-аналитик National Australia Bank. — Ослабление опасений по поводу финансовой стабильности означает, что у центральных банков будет больше возможностей вновь сосредоточиться на борьбе с инфляцией. Таким образом, участники рынка теперь ожидают более значительного ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы".

Доходность гособлигаций США резко выросла, а котировки фьючерсов на ставки ФРС показывают, что инвесторы считают более вероятным повышение ставок на 25 базисных пунктов по итогам заседания в среду. Кроме того, размер уже учтенных в котировках будущих снижений ставок ФРС, ожидаемых в конце года, сократился всего до 20 базисных пунктов против 70 базисных пунктов несколько дней назад.

Тем временем доходность австралийских гособлигаций немного снизилась. Доходность 3-летних бумаг упала на 4 базисных пункта, до 2,901%, а доходность 10-летних гособлигаций снизилась на 2 базисных пункта, до 3,322%.