МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Переход новых стран на расчеты в юанях означает создание новой финансовой системы, которая дает шанс китайской валюте получить статус резервной на территории Евразии, сказал РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Мехри Алиев. Газ, нефть, юань: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин

Во вторник президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"Переход на взаиморасчеты в китайском юане означает выработку новой финансовой системы отношений, основанной на дедолларизации платежей. Интерес к юаню стремительно растет, и это дает ему шанс стать резервной валютой, по меньшей мере, на территории Большого Евразийского партнерства", — сказал эксперт.

Он отметил, что страны "Пояса и пути" в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и на Ближнем Востоке уже используют юань во взаиморасчетах. Еще с начала 2000-х годов Китай активно заключал контракты в юанях с африканскими странами, например, Суданом, получая выгоду от девальвации своей валюты, и постепенно усиливал зону своего влияния в регионе. ВТБ ожидает удвоения портфеля физлиц в юанях по итогам года

"На данный момент более половины из 54 африканских стран связаны соглашениями в рамках "Пояса и пути". Возможность взаиморасчетов в юанях повышает уже произошедшее расширение географии юаневых переводов на страны СНГ, Индию, Индонезию и другие", — добавил Алиев.

"Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.