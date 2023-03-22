МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль утром в среду умеренно сползает, евро уже превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных Московской биржи. АКРА предрекло доллар за 71 рубль в 2023 году

Курс евро расчетами "завтра" на 11.10 мск повышался на 38 копеек, до 82,98 рубля, доллара — на 33 копейки, до 76,99 рубля, юань почти не меняется — около 11,16 рубля.

Минутами ранее евро дорожал до 83,01 рубля — максимума с 21 апреля прошлого года.