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2023
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Евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля 2022 года
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Рубль утром в среду умеренно сползает, евро уже превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 11.10 мск повышался... ПРАЙМ, 22.03.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль утром в среду умеренно сползает, евро уже превышал психологическую отметку 83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.10 мск повышался на 38 копеек, до 82,98 рубля, доллара — на 33 копейки, до 76,99 рубля, юань почти не меняется — около 11,16 рубля.
Минутами ранее евро дорожал до 83,01 рубля — максимума с 21 апреля прошлого года.