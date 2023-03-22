Фунт стерлингов укрепился против доллара и евро на данных по инфляции в Великобритании
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился после выхода существенно превысивших прогнозы данных по инфляции в Великобритании в феврале. Ускорилась в том числе и базовая инфляция, темп которой рассчитывается без учета цен на продовольствие и энергоносители, и это сделало более вероятным повышение ставок Банка Англии на текущей неделе.
Национальное бюро статистики сообщило в среду о том, что в феврале годовой темп инфляции потребительских цен ускорился до 10,4% с 10,1% в январе.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали замедления темпа в феврале до 9,9%.
На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с ростом 0,4%, по 1,2270. Перед выходом данных она находилась на 0,1% выше уровня закрытия среды.
Пара евро/фунт снизилась на 0,4%, до 87,73, а перед выходом данных она торговалась по 88,00.
Рынки с вероятностью 61,6% ожидают повышения ключевой ставки Банка Англии на четверть процентного пункта в четверг, а во вторник они оценивали такую вероятность в 57%.
https://1prime.ru/Forex/20230322/840154499.html
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