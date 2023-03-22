МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился после выхода существенно превысивших прогнозы данных по инфляции в Великобритании в феврале. Ускорилась в том числе и базовая инфляция, темп которой рассчитывается без учета цен на продовольствие и энергоносители, и это сделало более вероятным повышение ставок Банка Англии на текущей неделе. Инфляция в Великобритании ускорилась до 10,4 процента

Национальное бюро статистики сообщило в среду о том, что в феврале годовой темп инфляции потребительских цен ускорился до 10,4% с 10,1% в январе.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали замедления темпа в феврале до 9,9%.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с ростом 0,4%, по 1,2270. Перед выходом данных она находилась на 0,1% выше уровня закрытия среды. Названа валюта, которая может стать для Евразии "новым долларом"

Пара евро/фунт снизилась на 0,4%, до 87,73, а перед выходом данных она торговалась по 88,00.

Рынки с вероятностью 61,6% ожидают повышения ключевой ставки Банка Англии на четверть процентного пункта в четверг, а во вторник они оценивали такую вероятность в 57%.