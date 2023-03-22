МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Более широкое распространение юаня будет способствовать усилению влияния Китая, поэтому страны Азии и Латинской Америки из опасений перед этим, возможно, захотят сохранить большинство трансграничных расчетов в долларах США, такое мнение высказала РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ и Российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики Софья Рязанова. Путин призвал поощрять практику расчетов России и Китая в нацвалютах

Президент России Владимир Путин во вторник на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что РФ выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"Распространение юаневых взаиморасчетов будет способствовать экспоненциальному росту китайского влияния, поэтому правительства стран Азии, Латинской Америки из собственных опасений, возможно, захотят сохранить большинство трансграничных транзакций в долларах США", — отмечает Рязанова.

При этом, по данным межбанковской системы SWIFT, доля юаня в международных расчетах по итогам января показала минимальное значение с октября 2021 года. Доля юаня по итогам января снизилась по сравнению с концом прошлого года: китайская валюта потеряла 0,24 процентного пункта, опустившись до 1,91%. Меньшее значение было зафиксировано в октябре 2021 года: тогда на юань приходилось 1,85% международных расчетов.