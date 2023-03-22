МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Обойти санкции США и снизить привязку к доллару Китаю, России и другим странам-партнерам помогло бы использование цифрового юаня, заявил РИА Новости эксперт Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ и Российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики Софья Рязанова. Названа валюта, которая может стать для Евразии "новым долларом"

Накануне президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"В целях упрощения финансовых взаиморасчетов возможно и введение цифровой китайской валюты, которая бы исключила привязку к доллару в рамках двусторонних отношений и поспособствовала либерализации мировой торговли", — отмечает Рязанова.

В целом же как "традиционный" юань, так и его цифровая форма — это потенциальные инструменты, которые могут помочь и самому Китаю, и его странам-партнерам, в первую очередь России, снизить свою зависимость от нынешней международной финансовой системы, обойти финансовые санкции США и усилить влияние на разработку международных стандартов цифровых технологий, полагает эксперт. СМИ начали обратный отсчет до краха экономики США

Плавный переход к использованию цифрового юаня возможен, прежде всего, среди стран "Пояса и пути", однако существуют сложности нормативно-правового характера и вопросов кибербезопасности, в то же время подчеркивает Рязанова.

"Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.