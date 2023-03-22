МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Первой "целью" начавшегося роста курса евро на Московской бирже от текущих 83 рублей, в условиях возможного расхождения в направлениях монетарной политики в США и еврозоне, может стать уровень 85 рублей, оценил для РИА Новости инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов. Евро превысил 83 рубля впервые с 21 апреля 2022 года

В среду европейская валюта дорожала максимально до 83,07 рубля на Московской бирже – максимума с 21 апреля. При этом рубль терял и к доллару, и к евро около 40 копеек.

"В последнее время евро выглядит более уверенно против рубля на фоне роста европейской валюты на форексе, где она накануне обновила максимум с 14 февраля, поднявшись до 1,0789 доллара", — комментирует Суверов, объясняя такую динамику снижением (в условиях проблем в банковской сфере) вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

"Не исключено даже снижение американской базовой учетной ставки уже во второй половине года, хотя ЕЦБ пока повышает ставку. Это будет давить на доллар. При этом рубль будет дешеветь к доллару и соответственно – даже быстрее – к евро. В итоге первой целью роста европейской валюты выступает отметка 85 рублей", — заключает эксперт.

Очередное двухдневное заседание Федрезерва завершается в среду. По его итогам регулятор объявит решение о величине учётной ставки и обновит основные макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

По данным CME Group, 86,4% аналитиков закладывают повышение этой ставки ФРС "февральскими темпами" — снова на 0,25 процентного пункта, а остальные ждут её сохранения на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых. ФРС начала ужесточать свою кредитно-денежную политику ещё в прошлом году, проведя череду увеличений ставки рефинансирования для борьбы с инфляцией.