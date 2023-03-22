МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в среду днем растет по отношению к доллару, что логично в силу того, что инвесторы ожидают повышения учетной ставки в Великобритании после данных об ускорении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Что спасло ставку от жесткого решения ЦБ?

По состоянию на 13.06 мск курс фунта растет до 1,2281 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2214 доллара.

В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,0781 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0767 доллара, курс доллара к иене растёт до 132,59 доллара с уровня прошлого закрытия в 132,49 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,22%, до 103,02 пункта.

"Значительный отскок инфляции… подкрепляет доводы в пользу завтрашнего повышения ставки", — сказал агентству Франс-Пресс экономический консультант EY ITEM Club Мартин Бек (Martin Beck).

Годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до 10,4% с 10,1% месяцем ранее. А только за февраль потребительские цены в стране выросли сразу на 1,1%. Аналитики, напротив прогнозировали замедление инфляции до 9,9%.

Итоги заседания Банка Англии (британского центробанка), в том числе оглашение дальнейшей величины ставки рефинансирования, будут опубликованы в четверг днем.