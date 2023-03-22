МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Значение юаня в мире будет постепенно усиливаться, однако получение им статуса глобальной валюты потребует времени — это технически сложный процесс, сообщил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов. Юань опускается перед решением ФРС

Во вторник президент РФ Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

"Перебалансировка зон влияния различных глобальных валют действительно происходит, сейчас в основном в пользу китайского юаня. Глобальными валютами сейчас можно назвать доллар, евро (первый эшелон), фунт, юань, йену (второй эшелон) и, с некоторой натяжкой, канадский и австралийский доллары. Это выражается в их использовании в накоплении резервов, трансграничных торговых и межбанковских платежах", — отмечает эксперт.

"Думаю, мы увидим дальнейший рост роли юаня, но качественный скачок в сторону первого эшелона валют на горизонте пары десятилетий все равно, по всей видимости, потребует существенной либерализации потоков капитала. Это политическое решение, которое затрагивает много различных интересов внутри Китая, а также технически довольно сложный процесс, если есть желание сделать все эволюционно, а не революционно", — добавляет Куликов.

Статус глобальной валюты возникает как следствие роста относительного размера экономики, ее торговой открытости, благоприятных институтов финансового рынка, поясняет эксперт. В том числе важны относительно низкие барьеры для трансграничных потоков капитала, валютный режим и предсказуемость денежно-кредитной политики.

"Первые претенденты на расширение использования юаня — конечно, торговые партнеры Китая. Страна импортирует довольно много природных ресурсов на разных стадиях переработки, а также продовольствие (суммарно более 40% импорта товаров). Так как это во многом стандартизированные товары и контракты, наиболее быстрые изменения условий торговли, думаю, в них и возможны", — заключил эксперт.