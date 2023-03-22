МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" из-за международных санкций остановил возможность совершать переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию, сообщили корреспонденту РИА Новости в колл-центре банка. Райффайзенбанк повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц

"К сожалению, не сможем перевести в Сербию, Монголию и Боснию… Не сможем ни в долларах, ни в евро… Все из-за международных ограничений, из-за санкций", — сообщил сотрудник колл-центра банка, отметив, что не знает, когда можно будет вновь совершать такие переводы.

В чате с поддержкой банка также заявили, что совершить переводы в долларах или евро в эти страны "не получится". "Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы", — объяснил представитель банка.

Кроме того, в "Тинькофф" отметили, что в некоторых случаях у иностранного банка может быть банк-корреспондент в России, через который можно перевести деньги за рубеж. Для этого делается рублевый внешнебанковский перевод по реквизитам российского банка-корреспондента, при этом в назначении платежа указываются реквизиты счета в иностранном банке. Деньги уходят в банк-корреспондент как обычный рублевый перевод, а затем тот сам конвертирует средства в нужную валюту и отправляет их в банк-получатель.

В конце февраля Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. После этого "Тинькофф банк" временно остановил переводы в Турцию и Грузию из-за санкций.