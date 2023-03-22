МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Британский фунт подскочил в среду после выхода существенно превысивших прогнозы данных по инфляции в Великобритании в феврале. Ускорилась в том числе базовая инфляция, темп которой рассчитывается без учета цен на продовольствие и энергоносители, и это сделало более вероятным повышение ставок Банка Англии на текущей неделе. Фунт растет в ожидании решения Банка Англии по ставке

Национальное бюро статистики сообщило в среду о том, что в феврале годовой темп инфляции потребительских цен ускорился до 10,4% с 10,1% в январе.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали замедления темпа в феврале до 9,9%.

К 11.50 по Гринвичу пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,4%, по 1,2269. Перед выходом данных она находилась на 0,1% выше уровня закрытия вторника.

Пара евро/британский фунт снизилась на 0,2%, до 0,8796, тогда как перед выходом она торговалась по 0,8800.

"Данные по инфляции, несомненно, существенно повышают вероятность того, что завтра мы увидим повышение процентных ставок", — отметил Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING, добавив, что индекс инфляции в феврале был очень высоким.

Рынки оценивают в 93% вероятность того, что на заседании в четверг Банк Англии поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов. Во вторник такая вероятность оценивалась в 57%.

Годовой рост базового индекс потребительских цен, при расчете которого не учитываются цены на энергоносители, продовольствие, алкогольные напитки и табачные изделия и за которым внимательно следят в центральном банке, в феврале ускорился до 6,2% с 5,8% в январе. Экономисты прогнозировали рост этого индекса в феврале на 5,7%.

В то же время рост цен в сфере обслуживания, который большинство руководителей Банка Англии считают точным индикатором базовой инфляции, ускорился до 6,6% с 6,0%.

С начала марта фунт укрепился уже на 2% против американского доллара, частично восстановив потери февраля, когда фунт снизился на 2,43%. При этом существенного рывка вверх у него не получается, поскольку большинство трейдеров полагают, что после повышения ставки на этой неделе британский центральный банк сделает паузу.

"Банку Англии потребуется больше доказательств ценового давления со стороны заработков и рабочих мест, чтобы прийти к выводу о необходимости продолжения ужесточения денежно-кредитной политики после четверга", — говорит Песоле.

При темпе свыше 10%, годовая инфляция более чем в пять раз превышает определенный Банком Англии целевой уровень 2%. Кроме того, это самый высокий показатель в семерке самых богатых стран мира.

"Еще одна вещь, которая нам хорошо известна об инфляции в Великобритании, это то, что разгоняется она быстро, а тормозит медленно, — отметил Майкл Хьюсон, стратег-аналитик CMC Markets. — Учитывая ускорение роста зарплат, инфляция, вероятно, будет сохранять устойчивость".