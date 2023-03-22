МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду днем снижается против доллара и евро и стабилизируется к юаню на фоне неуверенной динамики рынка нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. АКРА предрекло доллар за 71 рубль в 2023 году

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск повышался на 40 копеек, до 77,06 рубля, евро — на 56 копеек, до 82,16 рубля, юаня — на 2 копейки — до 11,18 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 100,8 миллиарда рублей против 43,7 миллиарда по евро и 68,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,5%, юань – на 0,2%, евро – на 0,7%.

Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду днем умеренно снижается к доллару и евро из-за неуверенной динамики рынка нефти и стабилизируется к юаню — на фоне его сползания на форексе против доллара.

"Накануне рубль воспользовался отскоком нефтяных котировок вверх и впервые за неделю завершил торги в плюсе к доллару. Однако восстановление цен на нефть не получило своего уверенного продолжения, и российская валюта снова ушла в минус", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Стоимость нефти к 16.37 мск росла незначительно — на 0,05%, до 75,3 доллара за баррель сорта Brent. При этом в первой половине дня она торговалась в минусе.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 103,1 пункта, однако это не очень помогало рублю укрепляться.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе диапазон 76,25-77,75 по курсу доллара и 10,85-11,30 по юаню будет превалировать, считает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Ожидания по повышению ставки ФРС на 0,25 процентного пункта уже "в ценах", однако если ФРС вдруг решит взять паузу, это может вызвать некоторый прилив оптимизма на товарных площадках, что будет поддерживать и рубль", — добавляет он.

В ближайшее время доллар продолжит постепенное движение в сторону 80 рублей, считает Кравченко из компании "Велес капитал".

"В феврале и марте курс доллара обновлял максимумы предыдущих месяцев, и нельзя исключать аналогичной ситуации в апреле. При восстановлении нефтяными котировками потерь с начала марта, рубль будет получать минимальную поддержку от данного фактора из-за ограничений на российский экспорт. В то же время темпы ослабления российский валюты из-за сокращения профицита торгового баланса будут сдерживаться "токсичностью" доллара и евро в условиях ограничений против российского финансового сектора", — добавляет он.