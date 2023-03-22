МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Франции надо задуматься о том, как перестать быть настолько зависимой от Соединенных Штатов, ведь слова президента России Владимира Путина о расчетах в юанях со всей очевидностью показали степень грозящих доллару проблем, заявил экс-европарламентарий Флориан Филиппо. В Германии раскрыли способ сохранить отношения с Россией

"Колоссально: Россия официально поощряет использование китайской валюты (юаня. — Прим. ред.) для торговли с Азией, Африкой и Латинской Америкой! Доллар падает со своего пьедестала! Давайте перестанем быть собачками Вашингтона, а станем уравновешивающей силой в этом мире", — написал он в Twitter.

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо часто подвергал критике страны Запада за антироссийскую политику и поставки оружия Украине, отмечая, что тем самым они лишь затягивают конфликт. Он призывал отменить ограничительные меры ЕС в отношении Москвы. Бывший депутат назвал решения Брюсселя в энергетической отрасли "безумными", а сами санкции счел "глупыми".