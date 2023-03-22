МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Доллар США подрос в среду, но торгуется около 5-недельных минимумов в преддверии завершения очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы ждут, что ФРС прояснит дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики после потрясений в глобальной банковской системе. Доллар стабилен к мировым валютам

В настоящее время на рынках наиболее вероятными результатом считается повышение ставки на 25 базисных пунктов. Но инвесторы ожидают, что председатель ФРС Джером Пауэлл может сказать о кризисе, который в марте потряс мировых банки, и насколько осторожно центральный банк должен действовать.

"Бегство вкладчиков из банков пока приостановилось, но развитие ситуации может зависеть от сегодняшних сигналов ФРС, — говори Адам Баттон, валютный стратег-аналитик ForexLive. — Опасность заключается в том, что слишком агрессивные действия (Комитета по операциям на открытом рынке) могут разрушить хрупкое спокойствие, воцарившееся на рынках".

ФРС и другие основные центральные банки приняли меры, чтобы смягчить удар по финансовой системе. Это произошло после того, как крушение нескольких банков в США и экстренное спасение Credit Suisse в выходные вызвало сильную волатильность на рынках и продажи банковских акций и облигаций.

После срочной покупки Credit Suisse банком UBS, а также после того, как власти США и крупные банки помогли поддержать некоторые наиболее уязвимые региональные финансовые организации, инвесторы немного успокоились, что привело к снижению спроса на доллар как на актив-убежище, который наблюдался на этой неделе.

Заседание ФРС завершится в 18.00 по Гринвичу, когда будет опубликовано официальное заявление по денежно-кредитной политике. Через полчаса после этого начнется пресс-конференция Пауэлла.

"Сегодня ожидается повышение ставки, и это учитывается в котировках, и нет причин для того, чтобы этого не произошло", — считает Фиона Чинкотта, аналитик City Index.

Теперь фокус будет нацелен на то, как ФРС представит свои ориентиры, а особенно фразу о том, что "процентные ставки будут оставаться на повышенных уровнях в течение более длительного времени", говорит Кристофер Вонг, валютный стратег-аналитик OCBC.

"В идеале нам бы хотелось, чтобы ФРС на этом заседании повысила ставку на 25 базисных пунктов, смягчила тон опережающей индикации и подчеркнула, что решения на последующих заседаниях по-прежнему будут основаны на данных", — добавляет он.

Индекс доллара вырос на 0,029%, до 103,180.

Пара евро/доллар США повысилась на 0,1%, до 1,0778.

Пара британский фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,08%, по 1,2224. Вышедшие в среду данные показали, что инфляция в Великобритании в феврале оказалась намного выше, чем ожидалось. В результате этого руководители Банка Англии оказались в трудной ситуации перед своим заседанием в четверг.

Сейчас рынки полностью учитывают повышение ставки на 25 базисных пунктов, тогда как всего 24 часа назад вероятность такого повышения оценивалась как 50/50.

Японская иена снизилась на 0,20%, до 132,80 за доллар США, а австралийский доллар подрос на 0,07%, до 0,667 доллара США.

Биткоин на момент написания статьи вырос на 0,86%, до 28 394,00 доллара США, но остается ниже достигнутого в понедельник девятимесячного максимума.