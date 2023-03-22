МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и слабо растет к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар демонстрирует сдержанную динамику перед решением ФРС

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару растёт до 1,0790 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0767 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 132,57 со 132,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 103,08 пункта.

Позднее Федрезерв опубликует итоги своего двухдневного заседания. По данным CME Group, почти 90% опрошенных прогнозируют повышение учётной ставки на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5%, при этом остальные не ждут изменений.

"Пусть недавнее давление на банковский сектор не является свидетельством системного риска для стабильности финансовой системы, оно может побудить ФРС приостановить или завершить цикл ужесточения раньше, чем предполагалось", — цитирует агентство Блумберг британского управляющего директора Charles Schwab Ричарда Флинна (Richard Flynn).

По словам аналитиков, на эту идею Федрезерв могут натолкнуть последние волнения в банковском секторе.