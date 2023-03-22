Доллар и юань в среду выросли против рубля на Мосбирже
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 77,06 рубля, китайская – на 11,19 рубля, европейская — на 83,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 40 копеек, до 77,06 рубля, юань поднялся чуть более чем на 2 копейки, до 11,19 рубля, евро – на 60 копеек, до 83,2 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230322/840163995.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.