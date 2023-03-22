МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду снизился к доллару, юаню и евро: американская валюта завершила торги на уровне 77,06 рубля, китайская – на 11,19 рубля, европейская — на 83,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, когда юань станет глобальной валютой

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 40 копеек, до 77,06 рубля, юань поднялся чуть более чем на 2 копейки, до 11,19 рубля, евро – на 60 копеек, до 83,2 рубля.