МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль в среду снизился к доллару, юаню и евро, оказавшись под давлением продавцов перед итогами заседания Федрезерва США по ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль днем снижается против доллара и евро и стабилен к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 40 копеек, до 77,06 рубля, а юань поднялся более чем на 2 копейки, до 11,19 рубля, евро – на 60 копеек, до 83,2 рубля.

Объем торгов юанем составил почти 112,7 миллиарда рублей против 83,87 миллиарда по доллару и 47,96 миллиарда по евро.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Мировые фондовые рынки сегодня с нетерпением ждали решения ФРС по процентным ставкам, держа при этом в фокусе внимания возможную динамику доллара США, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Консенсус американских аналитиков предполагал, что Федрезерв поднимет ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, хотя есть и другие мнения: от возвращения к шагу повышения на 0,5 процентного пункта до возможной паузы в цикле ужесточения ДКП. Столь широкой разброс мнений привел к тому, что динамика доллара в среду оставалась труднопредсказуемой", — комментирует она.

Приезд главы Китая в Россию отыгран участниками российского валютного рынка, при этом торговый баланс РФ и КНР пока складывается в пользу российского экспорта, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Давление на рубль со стороны продавцов дало возможность доллару закрепиться выше 77 рублей, а евро поднялся выше 83 рублей впервые с 21 апреля 2022 года. При этом юань продолжил "топтаться" у уровня закрытия торгов в пятницу и понедельник – 11,19 рубля.

ПРОГНОЗЫ

"Инвесторы реагируют на внешний фон, который выглядит напряженным: сегодня вечером очередное заседание закроет Федеральная резервная система США. Все, что скажет ФРС, будет влиять на активы, так или иначе связанные с риском", — считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует курс рубля к доллару до конца текущей недели – 75,5-77,5 рубля.

"Цены на нефть постепенно приходят в себя после нокдауна, вызванного банковскими проблемами в США и Европе. Глобальные позиции доллара после заседания ФРС вряд ли претерпят значимые изменения. Краткосрочно рубль может черпать силы от приближающегося налогового периода – часть экспортеров заблаговременно меняют инвалюту на рубли для осуществления платежей в бюджет и внебюджетные фонды", — говорит он.

"При этом не исключен рост давления на рублевые активы со стороны геополитики – в повестке саммита лидеров ЕС 23-24 марта значатся энергетическая политика и ситуация на Украине", — добавляет аналитик.