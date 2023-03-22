МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к иене после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. ФРС дала оценку устойчивости банковской системы страны

По состоянию на 21.54 мск курс доллара к иене снижался до 131,39 иены с уровня предыдущего значения в 132,49 иены. Курс евро к доллару рос до 1,0884 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0767 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,98%, до 102,25 пункта.

До публикации решения ФРС курс доллара к иене был на уровне 132,62 иены, курс евро к американской валюте — на уровне 1,0791 доллара. Индекс доллара был на уровне 103,09 пункта.

ФРС США по итогам мартовского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 2-3 мая.