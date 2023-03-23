Курс рубля растет к доллару, но теряет к юаню и евро
Мосбиржа: рубль растет к доллару до 76,76, но теряет к юаню до 11,22 и к евро - до 83,59
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет против доллара, но теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 76,76 рубля, европейской – прибавляет до 83,59 рубля, китайской — до 11,22 рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 30 копеек — до 76,76 рубля, евро рос на 39 копеек — до 83,59 рубля, юань — на 3 копейки, до 11,22 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Forex/20230323/840167866.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.