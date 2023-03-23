МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга растет против доллара, но теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 76,76 рубля, европейской – прибавляет до 83,59 рубля, китайской — до 11,22 рубля. Рубль в среду потерял в стоимости перед решением ФРС по ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижался на 30 копеек — до 76,76 рубля, евро рос на 39 копеек — до 83,59 рубля, юань — на 3 копейки, до 11,22 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.