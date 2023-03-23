МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доллар перешел в минус к иене после публикации итогов заседания ФРС

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0899 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0855 доллара. Курс доллара к иене опускался до 130,82 иены со 131,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 102,15 пункта.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. Также американский центробанк понизил прогноз роста ВВП страны на текущий год, а по инфляции — повысил.

На конец 2024 года большинство членов комитета по открытым рынкам закладывают понижение ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что в 2023 году снижение процентной ставки в США не рассматривается.

По данным CME Group, 62,9% аналитиков прогнозируют сохранение ставки ФРС в мае, 37,1% — повышение еще на 25 базисных пунктов. А после декабрьского заседания 34,5% аналитиков ждут ставку на уровне 4-4,25% годовых.

"Перспективы политики ФРС будут не только зависеть от данных по инфляции и занятости, но и учитывать потенциальный стресс в банковском секторе и последствия для экономики в целом", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик JP Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui). Как отметил по итогам заседания Федрезерв, банковская система США устойчива, но последние события могут оказать давление на экономическую активность.